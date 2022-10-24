Карпукас признался, на какого игрока хочет быть похожим

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, что хочет быть похожим на игрока «Барселоны» Серхио Бускетса.

«На кого ориентируюсь на своей позиции? По специфике я бы хотел быть похожим на Бускетса. Думаю, что по манере игры мы чуть-чуть похожи», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Футболист отметил, что ему нравится то, как Бускетс видит поле и какие он делает передачи, этот игрок является кумиром его детства.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего хавбека один забитый мяч в 15 встречах во всех турнирах.

После 14-ти туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, имея в своем активе 12 набранных очков.