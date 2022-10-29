Педро Габриэл назвал самого строгого игрока в «Локомотиве»

Футболист «Локомотива» Педро Габриэл назвал самого серьёзного игрока в московской команде.

По словам 22-летнего бразильца, самым серьёзным в составе «железнодорожников» является хорватский защитник Тин Едвай.

«Кто самый серьёзный? Тин. Он брутал, всегда очень строгий», — приводит слова Педро Габриэла Sport24.

Напомним, что Едвай перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из леверкузенского «Байера» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «железнодорожников» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт сегодня, 29 октября, против ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.