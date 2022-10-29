Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Педро Габриэл назвал самого строгого игрока в «Локомотиве»

29 Октября 2022 • 11:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.10 X 3.90 2 1.83
Через 7 ч. 9 мин.

Футболист «Локомотива» Педро Габриэл назвал самого серьёзного игрока в московской команде.

По словам 22-летнего бразильца, самым серьёзным в составе «железнодорожников» является хорватский защитник Тин Едвай.

«Кто самый серьёзный? Тин. Он брутал, всегда очень строгий», — приводит слова Педро Габриэла Sport24.

Напомним, что Едвай перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из леверкузенского «Байера» за 4 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «железнодорожников» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт сегодня, 29 октября, против ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тин Едвай Педро Габриэл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.56 4.20 6.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.43 3.65 2.80
Видео
29.10.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.30 3.75 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-советник Федуна: «Спартак» должен думать о мечте выиграть чемпионат»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя дерби «Локомотив» - ЦСКА
11:39 · Россия. Премьер-лига
Черчесов — об интриге в РПЛ: «Зенит» будет чемпионом, если остальные заранее отдадут ему титул»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Химки»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Педро Габриэл назвал самого строгого игрока в «Локомотиве»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Педро Габриэл — о своём прозвище: «Я был удивлён, что в России это вызвало такой ажиотаж»
11:04 · Россия. Премьер-лига
«В обороне у них бардак»: Титов дал прогноз на дерби «Локомотив» - ЦСКА
11:02 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Барроу точно согласился бы перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отреагировал на дисквалификацию Федотова и Абаскаля 1
10:39 · Россия. Премьер-лига
Педро Габриэл не исключил, что в будущем может получить российский паспорт
10:16 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Я приглашал Павлюченко в ЦСКА»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Руслан Агаларов: «Хочется верить, что Гамид вернётся на свой уровень»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Генич дал прогноз на матч «Динамо» - «Химки»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Карпин сильнее Черчесова» 1
Все новости
Рекомендуем