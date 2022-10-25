Булыкин: «Надо давать шанс молодёжи, воспитывать, отдавать в аренды»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал успех академии «железнодорожников».

«Я уже лет пять, ещё когда работал в «Локомотиве», говорил, что надо давать шанс молодежи, воспитывать, отдавать в аренды», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Булыкин считает, что ставку на молодых игроков необходимо было делать гораздо раньше. Футбольная школа «красно-зелёных» готовит качественных спортсменов. Важной является возможность получения игровой практики, причём, не обязательно в основной команде, так как есть варианты и с другими клубами.