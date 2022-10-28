​Габриэл уверен, что «Локомотив» поднимется в таблице

За тур до завершения первого круга чемпионата России «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, то есть находится в зоне стыковых игр. Форвард Педро Габриэл считает, что команда набирает ход. Бразилец выразил уверенность в том, что «железнодорожники» улучшат положение в таблице Премьер-лиги.

«Несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию», - высказался Габриэл, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 29 октября. «Железнодорожников» ждёт дерби против ЦСКА на своём поле.