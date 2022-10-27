Машкарин — об игре ЦСКА с «Локомотивом»: «Мы уже потеряли незапланированные очки»

Селекционер столичного ЦСКА Денис Машкарин высказался о предстоящем поединке «армейцев» против «Локомотива».

«Локо» — достаточно принципиальный соперник, как минимум, это московское дерби. Мы уже потеряли незапланированные очки с тем же «Оренбургом» и «Торпедо», больше терять их нельзя, чтобы бороться за самые высокие места. Так что играть будем на победу», – заявил работник московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Машкарина, у подопечных Владимира Федотова нет спада в игре, однако у клуба действительно имеются проблемы с реализацией.

Напомним, что центральная встреча 15 тура пройдёт в субботу, 29 октября. Начало поединка назначено на 19:00 по московскому времени.

