«Локомотив» установил клубный антирекорд по количеству пропущенных в первом круге мячей

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот, но больше «Локомотив» не пропустил.

Как выяснилось, это был тридцатый пропущенный мяч для «Локомотива» в пятнадцати матчах первого круга - то есть по лва гола за матч ровно. Это новый клубный антирекорд после первого круга, предыдущее антидостижение было установлено в сезоне 2003 года - тогда после первого круга у «Локомотива» было двадцать пропущенных голов.