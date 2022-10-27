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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал тройку лучших нападающих РПЛ

27 Октября 2022 • 16:04 Комментировать
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29.10 19:00

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал лучших нападающих РПЛ на сегодняшний день.

Специалист отметил спартаковца Александра Соболева, «армейца» Фёдора Чалова и форварда «Зенита» Ивана Сергеева. По мнению Юрана, игру нападающих стоит оценивать по забитым голам.

«Иван не всегда играет, в отличии от Фёдора и Александра, но выходя на замену он доказывает, что умеет забивать. Вот их троих бы я выделил по первой части чемпионата», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, что лучшим бомбардиром из этой тройки является Чалов, который записал на свой счёт 10 голов в 14 встречах текущего розыгрыша чемпионата России. Далее с семью мячами идёт Соболев, а замыкает тройку Сергеев, на счету которого шесть забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Сергей Юран Фёдор Чалов Александр Соболев Иван Сергеев
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