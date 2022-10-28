Масалитин: «Локомотиву» нужно возвращать Сёмина»

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о состоянии «Локомотива» перед московским дерби.

«Локомотиву» нужно возвращать Сёмина. Правда, не знаю, в каком качестве. Но это человек, который всю жизнь верой и правдой служил клубу», – цитирует эксперта издание «Чемпионат». По мнению Масалитина, «железнодорожники» должны быть в тройке сильнейших, поскольку у клуба собран мощный состав, несмотря на провал проекта Ральфа Рангника.

После 14 туров «Локомотив» находится на 14 месте в таблице Российской премьер-лиги. В заключительном матче первого круга «железнодорожников» ждёт принципиальная игра против ЦСКА.

