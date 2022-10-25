Камоцци: Дивеев — один из лучших защитников в РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном переезде защитника ЦСКА Игоря Дивеева в Серию А.

«Дивеев — очень хороший игрок, он является одним из лучших защитников в РПЛ. Но в Италии очень высокие стандарты, так что давайте не будем торопиться», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ранее представитель игрока рассказал, что за Дивеевым следят несколько клубов из чемпионата Италии и других европейских лиг.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 2024 года.