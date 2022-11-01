Кавазашвили не исключает вылета «Локомотива»

Бывший голкипер советской сборной Анзор Кавазашвили высказался о слабой первой половине сезона Российской премьер-лиги от «Локомотива».

«Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что могут повторить судьбу «Спартака» в 1976 году. Тогда команда вылетела из Высшей лиги под руководством Хусаинова и Крутикова. Если так случится, то это будет не очень приятно», — заявил участник двух чемпионатов мира в интервью «Чемпионату». Эксперт также отметил, что не понимает конкретных причин столь резкого падения «железнодорожников».

Напомним, что после 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России всего с 12 очками.

