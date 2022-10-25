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Орещук — о возможном переходе Чалова в «Венецию: Я бы ушёл на его месте

25 Октября 2022 • 15:11 Комментировать
Венеция
...
Асколи
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29.10 15:00

Агент Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Венецию».

«Конечно, Чалову надо уходить. Ну и что, что «Венеция» выступает в Серии Б, еще непонятно, когда Россия будет играть в Европе. На месте Чалова я бы ушел», — заявил Орещук Metaratings.

По мнению агента, Чалов может больше не получить других предложений, ведь один раз он уже не перешел в «Кристал Пэлас» и потерял два года.

Ранее сообщалось, что «Венеция» заинтересована в подписании российского форварда. Отметим, что в этом клубе играет Денис Черышев.

В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Орещук Венеция Фёдор Чалов
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