Орещук — о возможном переходе Чалова в «Венецию: Я бы ушёл на его месте

Агент Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Венецию».

«Конечно, Чалову надо уходить. Ну и что, что «Венеция» выступает в Серии Б, еще непонятно, когда Россия будет играть в Европе. На месте Чалова я бы ушел», — заявил Орещук Metaratings.

По мнению агента, Чалов может больше не получить других предложений, ведь один раз он уже не перешел в «Кристал Пэлас» и потерял два года.

Ранее сообщалось, что «Венеция» заинтересована в подписании российского форварда. Отметим, что в этом клубе играет Денис Черышев.

В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.