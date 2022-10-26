Селюк: «Даже если моя бабушка будет тренировать ЦСКА, команда ниже четвёртого места не опустится»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

«Все кричат, что Федотов какой-то великий тренер. Даже если моя бабушка будет тренировать ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится. Там приличный состав», - приводит слова Селюка «Советский спорт».

«Армейцы» забуксовали в последних матчах Российской премьер-лиги, трижды сыграв вничью. После 14 туров подопечные Федотова набрали 26 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Локомотива».