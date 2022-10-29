​18-летний Лукин – в основе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Субботнюю программу 15-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать дерби Москвы между «Локомотивом» и ЦСКА. Наставник «армейцев» Владимир Федотов доверил место на поле с первых минут следующим исполнителям:

Акинфеев, Виллиан, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Лукин, Медина, Карраскаль, Гайич, Мендес, Чалов.

На фоне кадровых проблем стоит отметить попадание в основной состав ЦСКА 18-летнего Матвея Лукина.

Стартовый свисток в матче «Локомотив» - ЦСКА прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.