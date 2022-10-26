Малафеев: «Анюков — очень сильный футболист»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывание Романа Широкова о защитниках Александре Анюкове и Марио Фернандесе. Ранее Широков заявил, что в свое время Анюков превосходил бывшего защитника «армейцев» по уровню игры.

«Саша Анюков — очень сильный футболист. Один из самых сильных, с кем мне приходилось играть, но не буду высказываться, кто из них сильнее или лучше», — заявил Малафеев «Чемпионату».

При этом эксперт отметил, что вместе с Анюковым он добился больших успехов, играя за один клуб, поэтому свое предпочтение будет отдано ему.

После 14 туров в Российской премьер-лиги первое место занимает «Зенит».