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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: «Анюков — очень сильный футболист»

26 Октября 2022 • 19:24 Комментировать
Локомотив Москва
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ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывание Романа Широкова о защитниках Александре Анюкове и Марио Фернандесе. Ранее Широков заявил, что в свое время Анюков превосходил бывшего защитника «армейцев» по уровню игры.

«Саша Анюков — очень сильный футболист. Один из самых сильных, с кем мне приходилось играть, но не буду высказываться, кто из них сильнее или лучше», — заявил Малафеев «Чемпионату».

При этом эксперт отметил, что вместе с Анюковым он добился больших успехов, играя за один клуб, поэтому свое предпочтение будет отдано ему.

После 14 туров в Российской премьер-лиги первое место занимает «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Роман Широков Вячеслав Малафеев Александр Анюков Марио Фернандес
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