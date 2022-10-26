Агент: «Надеемся, что Кучаев будет готов к матчу с «Локомотивом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, поделился информацией о том, когда игрок вернётся на поле. Отметим, что хавбек пропустил последние три игры своей команды.

«Надеемся, что Константин будет готов к матчу против «Локомотива». Отсутствие игрока не связано с травмой, оно связано с плохим самочувствием игрока», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Кучаев принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 14 туров.