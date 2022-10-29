У руководства «Локомотива» нет претензий к судейству

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот.

События игры прокомментировал председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных, который отметил и судейство - он считает, что арбитр отлично обслужил матч, что, согласитесь, достаточно редкое высказывание для представителя проигравшей стороны.

- Судейство? По-моему, судья сегодня отработал правильно, - заявил Нагорных в интервью ТАСС.

Напомним, что «Локомотив» установил антирекорд клуба по количеству набранных очков за первый круг.