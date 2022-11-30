Орлов: «Соболев не понимает, что говорит»

Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева.

После матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» уступили «Зениту» (0:0, 2:4 — пен), Соболев заявил, что когда бьют его товарищей, он не привык оставаться в стороне. Напомним, что та встреча завершилась массовой дракой.

Орлов раскритиковал спартаковца за такие высказывания, отметив, что произошедшее — антиреклама российского футбола.

«Он не понимает, что говорит, просто не отдаёт себе отчёт. Соболев играет за «Спартак». Я не представляю, чтобы себя так вёл Нетто, Черенков или Гаврилов», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл за «Спартак» 22 матча, забив девять голов и отдав семь результативных передач.