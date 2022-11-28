Воскресная кубковая битва между «Зенитом» и «Спартаком» запомнилась главным образом массовой дракой. По итогам инцидента сразу шесть футболистов получили от арбитра красные карточки.

В социальных сетях появилось видео, на котором футболисты «Спартака» с удовольствием пересматривают в раздевалке драку. Команда восхитилась тем ударом в челюсть, который нападающий Шамар Николсон нанёс защитнику «Зенита» Родригао.

Отметим, что «Зенит» обыграл «Спартак» по итогам серии пенальти. Этого результата не хватило питерцам для подъёма с третьего места в группе Фонбет Кубка России – «сине-бело-голубые» пробились в 1/4 финала по нижней части турнирной сетки.