Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 1 Serbiya Сербия 1
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Gana Гана 3 Urugvay Уругвай 1 Yujnaya Koreya Южная Корея 1
Кубок России

​Игроки «Спартака» восхитились ударом Николсона в челюсть Родригао – видео видео

28 Ноября 2022 • 18:17 Комментировать (2)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Воскресная кубковая битва между «Зенитом» и «Спартаком» запомнилась главным образом массовой дракой. По итогам инцидента сразу шесть футболистов получили от арбитра красные карточки.

В социальных сетях появилось видео, на котором футболисты «Спартака» с удовольствием пересматривают в раздевалке драку. Команда восхитилась тем ударом в челюсть, который нападающий Шамар Николсон нанёс защитнику «Зенита» Родригао.

 

Отметим, что «Зенит» обыграл «Спартак» по итогам серии пенальти. Этого результата не хватило питерцам для подъёма с третьего места в группе Фонбет Кубка России – «сине-бело-голубые» пробились в 1/4 финала по нижней части турнирной сетки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Родригао Шамар Николсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
overkill666
28 Ноября 2022 в 18:36
самое забавное, что он обозленный каждый раз подбегал к Николсону вновь, в надежде на реванш, и каждый раз снова хватал по мордасам ))
One Live
28 Ноября 2022 в 18:54
Четко без нервов раз за разом точно пробивал в челюсть) А тот как девка ногами не бил даже, а так брыкался)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
19:07 · Кубок России
​Федун не согласен с директором «Зенита» по поводу зачинщика массовой драки на матче
18:23 · Россия. Премьер-лига
Бувач высказался о продлении контрактов с Будачевым и Зазвонкиным
18:18 · Кубок России
Погребняк оценил выступление «Зенита» в группе Фонбет Кубка России
18:17 · Кубок России
​Игроки «Спартака» восхитились ударом Николсона в челюсть Родригао – видео 2 видео
17:31 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, почему Норманну потребовалась операция
16:49 · Кубок России
Уткин объяснил, почему игроки «Зенита» и «Спартака» подрались
16:21 · Кубок России
Дуглас Сантос обвинил судью в драке матча «Зенит» - «Спартак»
16:18 · Кубок России
​Агент: «Малкома удалили несправедливо»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о борьбе за чемпионство: «Не хочу говорить громких слов, но у нас отличный коллектив»
16:00 · Кубок России
Соболев – об Иване: «Видимо, ему было важно обыграть «Спартак»
15:58 · Кубок России
​«Зенит» не накажет своих игроков за драку с футболистами «Спартака»
15:48 · Кубок России
Каррера – о драке в матче «Зенит» - «Спартак»: «Так нельзя»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Я удовлетворён первой частью сезона в «Динамо»
15:38 · Кубок России
Широков – о драке в матче «Зенит» - «Спартак»: «Это вопиющий случай»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «За Карраскалем следят многие клубы в Европе»
Все новости