​Кокорин остро подшутил над Соболевым после драки игроков «Зенита» и «Спартака»

Александр Кокорин в одной из социальных сетей опубликовал фотографию из тренажёрного зала с оголённым торсом. В комментариях отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который несколько дней назад стал участником драки в концовке кубкового матча с «Зенитом». Соболев, напомним, получил от судьи красную карточку.

«Над нижним надо поработать», - написал Соболев, комментируя, очевидно, пресс Кокорина.

«Чтобы не бить людей со спины, мне хватит», - остро ответил Кокорин, явно намекая на прошедшую драку.

Отметим, что в настоящий момент Александр Кокорин играет на Кипре за «Арис».