Кавазашвили: «Промес приносит в наш футбол элементы, которые использует Мбаппе»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что нидерландский нападающий «красно-белых» Куинси Промес может получить российский паспорт.

Кавазашвили считает, что получение Промесом российского гражданства открывает новые возможности для нашего футбола. По мнению эксперта, по набору игровых качеств нидерландца можно сравнить с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Это полезно для российской футбольной лиги. Промес стабильно показывает высочайший уровень. Так ещё и для сборной это очень хороший игрок. Он приносит в наш футбол те самые элементы игры, которые использует тот же Мбаппе», — цитирует Кавазашвили Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Промес провёл за «Спартак» 23 матча, в которых забил 17 мячей и семь раз ассистировал своим партнёрам.