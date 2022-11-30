Джулиано Бертолуччи, агент полузащитника «Сан-Паулу» Луана, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб рассматривает 23-летнего бразильца в качестве одного из кандидатов на позицию опорного полузащитника.

«Интересуется ли «Спартак» моим клиентом? Я предпочитаю говорить об интересе, когда есть предложение на столе. Такого сейчас нет, поэтому слишком рано говорить о любом интересе к нему», — заявил Бертолуччи.

В нынешнем году Луан провёл в составе команды из Бразилии восемь матчей, забив в них один гол. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.