​Игрокам «Зенита» пообещали двойные или тройные премиальные за победу над «Спартаком»

В воскресенье «Зенит» и «Спартак» проведут матч шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», футболисты питерской команды могут заработать двойные или тройные премиальные за победу. Это зависит от результата: если «сине-бело-голубые» одержат просто победу, то они получат двойные премиальные, а если победа будет крупной (с разницей в три гола или более), то премиальные утроятся.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.