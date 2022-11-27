«Спартак» поменял отель перед матчем с «Зенитом», чтобы привлечь удачу

Команда «Спартак» решила поселиться в другом отеле перед гостевым матчем 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Зенита», чтобы привлечь удачу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, раньше москвичи останавливались в гостинице на Крестовском острове, а сейчас спартаковцы выбрали отель на Невском проспекте.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени. После пяти туров группового этапа турнира «красно-белые» опережают петербуржцев в таблице квартета B на три очка. Первая встреча этих команд завершилась уверенной победой «Спартака» со счётом 3:0.