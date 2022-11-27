Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Кубок России

«Спартак» поменял отель перед матчем с «Зенитом», чтобы привлечь удачу

27 Ноября 2022 • 14:25 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.90 2 5.80
Через 0 ч. 25 мин.

Команда «Спартак» решила поселиться в другом отеле перед гостевым матчем 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Зенита», чтобы привлечь удачу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, раньше москвичи останавливались в гостинице на Крестовском острове, а сейчас спартаковцы выбрали отель на Невском проспекте.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени. После пяти туров группового этапа турнира «красно-белые» опережают петербуржцев в таблице квартета B на три очка. Первая встреча этих команд завершилась уверенной победой «Спартака» со счётом 3:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
79 мин
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2
0
2.47 3.45 2.90
Видео
79 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
0
0
1.83 3.95 4.20
Видео
27.11.22 в 16:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.60 5.00
Видео
27.11.22 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.41 4.90 7.80
Видео
27.11.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.92 3.70 4.00
Видео
27.11.22 в 19:00
Краснодар Краснодар
Химки Химки
1.39 5.00 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
15:29 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:11 · Кубок России
​Чистяков – в составе «Зенита» на битву со «Спартаком»
15:07 · Кубок России
​«Спартак» назвал состав на матч с «Зенитом»
14:25 · Кубок России
«Спартак» поменял отель перед матчем с «Зенитом», чтобы привлечь удачу
14:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агкацев рассказал о конкуренции с Матвеем Сафоновым
13:55 · Кубок России
Бышовец рассказал, за счёт чего «Спартак» может одолеть «Зенит»
13:30 · Кубок России
«Динамо» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:30 · Кубок России
«Ростов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
13:27 · Кубок России
Мостовой: «Сейчас «Зенит» занимает лидирующие позиции, для «Спартака» это вдвойне особенный матч»
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Семак: «В «Зените» есть позиции, которые требуют усиления»
00:43 · Кубок России
«Спартак», «Зенит» или «Крылья Советов»: Расклады перед последним туром Кубка России
26 Ноября
19:57 · Кубок России
Талалаев — о матче с «Уралом»: «Я бы не назвал игрой то, что мы увидели сегодня»
19:50 · Кубок России
​Федотов высказался об игре Мойзеса на позиции центрального защитника
19:45 · Кубок России
​Федотов: «Сочи» дома – всегда грозная сила»
19:29 · Кубок России
Точилин — о поражении от ЦСКА: «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра»
Все новости