​Абаскаль: «Практически ничего не позволили создать «Зениту»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после кубкового матча против «Зенита».

По итогам 90 минут на табло в Санкт-Петербурге горел счёт 0:0, что устроило москвичей, ведь одного очка им хватило для сохранения первого места в группе. Дальше «красно-белые» уступили «сине-бело-голубым» в серии пенальти, но в турнирном плане это уже ничего не изменило.

«Сегодня мы сделали большой шаг вперед, ребята получили большой опыт. У нас очень молодая команда, сегодня нам противостоял чемпион последних лет с большим количеством высококлассных игроков. Ребята бились и практически ничего не позволили создать у наших ворот», - высказался Абаскаль, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

За счёт первого места в группе «Спартак» пробился в четвертьфинал Фонбет Кубка России по верхней части сетки.