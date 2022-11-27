Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу кубкового матча с «Зенитом» и подвёл итоги первой части сезона.
- Как вам игра в Питере?
- Для «Спартака» ничья была хорошим вариантом, и по игре было видно, что команда на это нацеливалась. «Зенит» играет дома, и народ пришел, поэтому команда хотела победить. Но не сказал бы, что хозяева прилагали для этого сверхусилия. Хотя в конце эмоции разгорелись, вышли из-под контроля. Ребята немного помахали руками.
- Кто был зачинщиком драки, как вам показалось?
- Там один оттолкнул другого, в потом уже ребята стали вступаться друг за друга, и пошло по цепочке. Видимо, сказалось нервное перенапряжение в конце матча. Не правы команды, конечно. Оба соперника ведь прошли дальше в Кубке.
- Там были даже удары ногами.
- Да, да. Пошло какое-то толкание, выбежали запасные игроки. Все это на эмоциях. Но это ведь не чемпионат России, где есть напряжение. Здесь все понятно. Что-то психологическое сработало. Или личные обиды тех, кто начинал драку.
- По три удаления не маловато для такой массовой драки?
- Думаю, надо было еще дать желтые карточки ребятам, которые влезли в драку. Но судья их пожалел. Не стал раздавать дальше карточки. Но будет еще КДК, и наверняка еще будут какие-то санкции. Нельзя так себя вести. Пришли болельщики, матч транслируется в прямом эфире.
- Теперь в весенней кубковой части сезона у «Спартака» не будет Соболева и Николсона – основных нападающих.
- Это станет проблемой. Надо заменять этих ребят, а они ключевые. Так что команды сами создали себе проблемы на ровном месте. У «Зенита», может, обойма побольше, но все равно выбыли футболисты основного состава. Так что это существенные потери.
- Как оцените итоги первой части сезона для «Спартака»?
- Они хорошие. Обойти «Зенит» было нереально, поэтому второе место – это нормально. Команда достойно провела концовку. Начало получаться в атаке, и игра стала более зрелая. Молодежь, которая стала выходить в составе, немного окрепла и начала приобретать опыт побед. Так что прогресс есть, и если к весне команда будет продолжать так работать, может усилить игру.
- Вернутся в строй Мозес и Мартинс, которые явно помогут. Нужны какие-то новички?
- Нет. Если только кто-то из российских перспективных ребят. А так, если придут какие-то легионеры, значит наши ребята, которые сейчас выходят на поле, сядут на лавку. Это будет остановкой в росте. Поэтому не надо никого приобретать. Состав и так хороший для решения задач.
- Но ведь цель – первое место в чемпионате.
- Не думаю. «Зенит» более опытная команда, с поставленной игрой. «Спартаку» нужно постараться остаться на втором месте. Нельзя терять очки.
- А кубковые перспективы «Спартака» как оцените?
- Они хорошие. Дальше будет уже по одной игре. Думаю, Кубок реально выиграть.
- Кого из игроков выделите по итогам первой части сезона?
- Опытных ребят. Промес сыграл на своем уровне. Хороши были Селихов, Джикия. И неплохая серия была у Соболева. Но в конце он сбавил.
Елена Григорьевская
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