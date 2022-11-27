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Кубок России

Гладилин: «Драку спровоцировал психологический фактор или личные обиды» эксклюзив

27 Ноября 2022 • 20:09 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу кубкового матча с «Зенитом» и подвёл итоги первой части сезона.

- Как вам игра в Питере?

- Для «Спартака» ничья была хорошим вариантом, и по игре было видно, что команда на это нацеливалась. «Зенит» играет дома, и народ пришел, поэтому команда хотела победить. Но не сказал бы, что хозяева прилагали для этого сверхусилия. Хотя в конце эмоции разгорелись, вышли из-под контроля. Ребята немного помахали руками.

- Кто был зачинщиком драки, как вам показалось?

- Там один оттолкнул другого, в потом уже ребята стали вступаться друг за друга, и пошло по цепочке. Видимо, сказалось нервное перенапряжение в конце матча. Не правы команды, конечно. Оба соперника ведь прошли дальше в Кубке.

- Там были даже удары ногами.

- Да, да. Пошло какое-то толкание, выбежали запасные игроки. Все это на эмоциях. Но это ведь не чемпионат России, где есть напряжение. Здесь все понятно. Что-то психологическое сработало. Или личные обиды тех, кто начинал драку.

- По три удаления не маловато для такой массовой драки?

- Думаю, надо было еще дать желтые карточки ребятам, которые влезли в драку. Но судья их пожалел. Не стал раздавать дальше карточки. Но будет еще КДК, и наверняка еще будут какие-то санкции. Нельзя так себя вести. Пришли болельщики, матч транслируется в прямом эфире.

- Теперь в весенней кубковой части сезона у «Спартака» не будет Соболева и Николсона – основных нападающих.

- Это станет проблемой. Надо заменять этих ребят, а они ключевые. Так что команды сами создали себе проблемы на ровном месте. У «Зенита», может, обойма побольше, но все равно выбыли футболисты основного состава. Так что это существенные потери.

- Как оцените итоги первой части сезона для «Спартака»?

- Они хорошие. Обойти «Зенит» было нереально, поэтому второе место – это нормально. Команда достойно провела концовку. Начало получаться в атаке, и игра стала более зрелая. Молодежь, которая стала выходить в составе, немного окрепла и начала приобретать опыт побед. Так что прогресс есть, и если к весне команда будет продолжать так работать, может усилить игру.

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- Вернутся в строй Мозес и Мартинс, которые явно помогут. Нужны какие-то новички?

- Нет. Если только кто-то из российских перспективных ребят. А так, если придут какие-то легионеры, значит наши ребята, которые сейчас выходят на поле, сядут на лавку. Это будет остановкой в росте. Поэтому не надо никого приобретать. Состав и так хороший для решения задач.

- Но ведь цель – первое место в чемпионате.

- Не думаю. «Зенит» более опытная команда, с поставленной игрой. «Спартаку» нужно постараться остаться на втором месте. Нельзя терять очки.

- А кубковые перспективы «Спартака» как оцените?

- Они хорошие. Дальше будет уже по одной игре. Думаю, Кубок реально выиграть.

- Кого из игроков выделите по итогам первой части сезона?

- Опытных ребят. Промес сыграл на своем уровне. Хороши были Селихов, Джикия. И неплохая серия была у Соболева. Но в конце он сбавил.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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