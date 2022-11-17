Лепёхин: «У «Зенита» не будет проблем с мотивацией в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча «сине-бело-голубых» против «Спартака».

«В конце ноября пройдет матч со «Спартаком» в Санкт-Петербурге, поэтому, мне кажется, «Зенит» не будет иметь проблем с мотивацией в этой игре», — приводит слова Лепёхина Rusfootball. Эксперт уверен, что «Зенит» напрямую выйдет из своей группы в следующий раунд турнира.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.