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Кубок России

Лепёхин: «У «Зенита» не будет проблем с мотивацией в матче со «Спартаком»

17 Ноября 2022 • 19:31 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
27.11 16:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча «сине-бело-голубых» против «Спартака».

«В конце ноября пройдет матч со «Спартаком» в Санкт-Петербурге, поэтому, мне кажется, «Зенит» не будет иметь проблем с мотивацией в этой игре», — приводит слова Лепёхина Rusfootball. Эксперт уверен, что «Зенит» напрямую выйдет из своей группы в следующий раунд турнира.   

Матч заключительного шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Лепёхин
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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