​В матче «Зенит» - «Спартак» случилась драка

В воскресенье вечером в рамках шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России играли «Зенит» и «Спартак». За 90 минут дерби двух столиц не подарило зрителям забитых мячей, что устроило «красно-белых» - они сохранили первое место в квартете ещё до серии пенальти.

После свистка об окончании второго тайма на поле началась драка. В числе самых активных её участников были Куинси Промес, Вилмар Барриос, Шамар Николсон и Родригао. Арбитрам пришлось обратиться к системе ВАР, чтобы разобраться в ситуации и вынести решения о наказаниях для футболистов. Шамар Николсон, Александр Соболев, Вилмар Барриос, Родригао, Малком и Александр Селихов были удалены.

Следить за развитием событий в матче «Зенит» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.