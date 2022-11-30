Кински: «Наша драка с ЦСКА была более суровой, чем в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о драке, произошедшей в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — пен).

Кински считает, что случившееся — это позор футбола, поскольку такое происходить не должно. Также голкипер вспомнил похожий случай из своей собственной карьеры.

«Мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА. Но у нас всё длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой», — цитирует Кински «РБ Спорт».

Напомним, что за драку красные карточки получили игроки «Спартака»: Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. В составе «Зенита» наказаны были Родригао, Малком Филипе и Вильмар Барриос.