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Кубок России

Кински: «Наша драка с ЦСКА была более суровой, чем в матче «Зенит» — «Спартак»

30 Ноября 2022 • 11:07 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински высказался о драке, произошедшей в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — пен).

Кински считает, что случившееся — это позор футбола, поскольку такое происходить не должно. Также голкипер вспомнил похожий случай из своей собственной карьеры.

«Мне вспомнилась наша драка в матче с ЦСКА. Но у нас всё длилось намного дольше. В нашем случае было только четыре удаления, хотя, как мне показалось, в Раменском драка была более суровой», — цитирует Кински «РБ Спорт».

Напомним, что за драку красные карточки получили игроки «Спартака»: Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. В составе «Зенита» наказаны были Родригао, Малком Филипе и Вильмар Барриос.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Антонин Кински
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