Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза предстоит до мельчайших деталей разобрать инцидент с массовой дракой во время кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком». По итогам случившегося шесть игроков получили красные карточки, но наказания могут получить и другие футболисты.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», КДК не увидел причин для вынесения решения об удалении спартаковца Наиля Умярова постфактум. При этом юристы «Зенита» планируют предоставить в комитет дополнительные аргументы на этот счёт.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, но не поднялся с третьего места в своей группе Фонбет Кубка России.