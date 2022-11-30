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Кубок России

​КДК не видит причин удалять Умярова по итогам драки игроков «Спартака» и «Зенита» эксклюзив

30 Ноября 2022 • 18:35 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза предстоит до мельчайших деталей разобрать инцидент с массовой дракой во время кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком». По итогам случившегося шесть игроков получили красные карточки, но наказания могут получить и другие футболисты.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», КДК не увидел причин для вынесения решения об удалении спартаковца Наиля Умярова постфактум. При этом юристы «Зенита» планируют предоставить в комитет дополнительные аргументы на этот счёт.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, но не поднялся с третьего места в своей группе Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кдк Рфс Наиль Умяров
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