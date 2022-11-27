​Гендиректор «Зенита»: Промес, зачинщик драки, ушёл с поля безнаказанным

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался насчёт массовой драки по завершению второго тайма кубкового матча против «Спартака».

«Это заслуживает очень серьёзного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса», - высказался Медведев, слова которого приводятся на сайте «Матч ТВ».

Медведев считает, что арбитр Владимир Москалёв ещё до этой ситуации потерял контроль над происходящим на поле. По словам директора «Зенита», рефери не фиксировал фолы со стороны игроков «Спартака», и те ощутили «атмосферу безнаказанности».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти после нулевой ничьей в основное время. Питерцы финишировали на третьем месте в группе Фонбет Кубка России.