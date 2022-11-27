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Кубок России

​Гендиректор «Зенита»: Промес, зачинщик драки, ушёл с поля безнаказанным

27 Ноября 2022 • 22:07 Комментировать (4)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался насчёт массовой драки по завершению второго тайма кубкового матча против «Спартака».

«Это заслуживает очень серьёзного рассмотрения. В том числе потому, что зачинщик уходит с поля безнаказанным. Я имею в виду Промеса», - высказался Медведев, слова которого приводятся на сайте «Матч ТВ».

Медведев считает, что арбитр Владимир Москалёв ещё до этой ситуации потерял контроль над происходящим на поле. По словам директора «Зенита», рефери не фиксировал фолы со стороны игроков «Спартака», и те ощутили «атмосферу безнаказанности».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти после нулевой ничьей в основное время. Питерцы финишировали на третьем месте в группе Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Медведев Куинси Промес
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Комментарии (4)
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ceiv
27 Ноября 2022 в 22:46
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ингерман
27 Ноября 2022 в 22:32
ай я не знал шо скажец медвед он е читал што написал я раньше него.. значица так оно и есмь - зачинщег прамез-прамокашка.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
27 Ноября 2022 в 21:51
ай главным зачинщегом была промесовская тыварь.. этого угаловника давно уже ждуц в холландах а он туц всякие пакасти вытворяец.. )))
wertygaz
27 Ноября 2022 в 22:27
Свое стадо защищает. Родригао виноват он начал ногами махать. Без него все бы разошлись, ну максимум получили по желтой карточке…
kostet
27 Ноября 2022 в 22:41
Вообще-то макака и уголовник задирали Барриоса после полученной им желтой.С этого и началось.
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