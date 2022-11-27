Семак: «В «Зените» есть позиции, которые требуют усиления»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных приобретениях петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

Специалист не исключил появления новых игроков, отметив, что сейчас в команде есть позиции, которые нуждаются в усилении.

«Не исключено что один-два игрока появятся: возможно, кто-то уйдёт, и на их место надо будет брать других. Но что касается трансферов и возможной ротации, то эта работа ведётся постоянно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут уже сегодня, 27 ноября, против «Спартака» в рамках заключительного 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Начало — в 16:00 по московскому времени.