​В Госдуме предлагают наказать исправительными работами участников драки из «Зенита» и «Спартака»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о драке футболистов в концовке кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком».

По словам Свищева, арбитр Владимир Москалёв не справился со своей работой в плане контролем над игрой. Депутату эта ситуация напомнила известную драку между игроками «Сатурна» и ЦСКА в матче 2004 года. При этом Свищев отметил, что теперь оборудование позволяет выявить всех зачинщиков.

«Наказанием, кроме дисквалификации, могут быть денежный штраф и поход на курсы управления гневом. Это же, по сути, грубое нарушение общественного порядка. Можно в связи с этим подобрать соответствующее наказание. Можно и какие-либо исправительные работы здесь использовать», - сказал Свищев ТАСС.

Напомним, что по итогам драки сразу шесть футболистов увидели перед собой красные карточки. Это Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон, Родригао, Вильмар Барриос и Малком. Теперь ситуацию будут рассматривать ЭСК и КДК РФС.