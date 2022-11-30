Семак: «Никаких проблем с настроем ни у иностранцев, ни у наших игроков нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сказывается ли отсутствие еврокубков на настрое футболистов. Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

По словам Семака, версия о недостаточном настрое игроков из-за невозможности выступать в Европе выглядит надуманной, поскольку статистика указывает на то, что в этом плане нынешний сезон ничем не отличается от предыдущих.

«Даже если посмотреть какие-то статистические выкладки, которые могут косвенным образом говорить о настрое на игру — это и движение, и работа на спринтах, и вообще та работа, которая проделывается игроком — разницы абсолютно нет», — заявил Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.