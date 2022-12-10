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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера отреагировал на новость о желании Промеса получить российское гражданство

10 Декабря 2022 • 12:29 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал новость о том, что нидерландский нападающий «красно-белых» Куинси Промес может получить российское гражданство.

Итальянский специалист пожелал счастья 30-летнему футболисту, отметив, что он имеет право принять такое решение.

«Наверняка у него есть свои мотивы для такого решения. Куинси — отличный футболист. Главное, чтобы он был счастлив», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Промес провёл в составе «красно-белых» 23 матча, забив в них 17 голов и отдав семь результативных передач. Отметим, что на данный момент вингер делит лидерство в гонке лучших бомбардиров РПЛ с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Куинси Промес
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