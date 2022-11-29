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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Круговой рассказал, планирует ли он уходить из «Зенита» в ближайшее время

29 Ноября 2022 • 16:51 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своём будущем в петербургской команде.

В разговоре со Sport24 24-летний футболист сообщил о том, что предстоящей зимой он не планирует покидать команду и намерен продолжать бороться за место в стартовом составе «Зенита».

Действующий контракт Кругового с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Зенит» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.  

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
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