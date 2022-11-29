Круговой рассказал, планирует ли он уходить из «Зенита» в ближайшее время

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своём будущем в петербургской команде.

В разговоре со Sport24 24-летний футболист сообщил о том, что предстоящей зимой он не планирует покидать команду и намерен продолжать бороться за место в стартовом составе «Зенита».

Действующий контракт Кругового с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Зенит» 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.