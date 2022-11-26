​Деменко: «Не думаю, что матч «Зенит» - «Спартак» вызовет большой интерес болельщиков»

Бывший игрок сборной России Максим Деменко сказал несколько слов в преддверии кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Не думаю, что у болельщиков будет большой интерес к этой игре. Параллельно будет матч ЧМ, это всё же создаёт некоторую конкуренцию, но у зрителя есть возможность переключать каналы и следить сразу за несколькими матчами, это удобно», - высказался Деменко, чьи слова приводит sport24.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 27 ноября в 16:00 по московскому времени. В то же время на чемпионате мира – 2022 начнётся матч второго тура группового этапа между командами Бельгии и Марокко.

Отметим, что в первом круге групповой стадии Фонбет Кубка России «Спартак» разгромил «Зенит» со счётом 3:0.