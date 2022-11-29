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Кубок России

Нигматуллин – о матче «Зенит» - «Спартак»: «Любительские драки не такие кровопролитные, как в MMA»

29 Ноября 2022 • 20:50 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о драке, произошедшей во время кубкового матча между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» (0:0, 2:4 пен).

«К счастью, любительские драки не такие кровопролитные, как в MMA. Если честно, это выглядело очень забавно», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Бывший вратарь заявил, что повторы случившегося вызвали смех и улыбки даже у самих игроков «Спартака».

В целом же Руслан Нигматуллин признался, что в жизни не решает те или иные вопросы с позиции силы, а чаще пользуется способом переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Руслан Нигматуллин
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