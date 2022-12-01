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Кубок России

«Зенит» подаст апелляцию на дисквалификацию трёх игроков команды

01 Декабря 2022 • 17:24 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

КДК РФС рассмотрел инцидент с массовой дракой между футболистами «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча. Шесть игроков получили дисквалификации на шесть матчей Фонбет Кубка России. Если говорить о «Зените», то наказаны были Вильмар Барриос, Родригао и Малком.

Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита», сообщил о том, что клуб будет подавать апелляцию на решение КДК РФС.

«Да, будем подавать апелляцию», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Вильмар Барриос Родригао Малком Филипе
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Комментарии (1)
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sierge
01 Декабря 2022 в 17:26
Думаю сократят. Зредищность упадет без них
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