Веденеев высказался об игре «Зенита» и «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящей игре против «Спартака» в последнем туре Фонбет Кубка России.

«Можно понадеяться, что это будет интересный матч, потому что команды в этом сезоне не скомпрометировали себя своим отношением к игре. Но с учётом всех нюансов, о которых мы много раз говорили — что чемпионат особенный, международных встреч нет, в «Спартаке» много нестабильных молодых игроков — все может быть», — приводит «РБ Спорт» слова чемпиона СССР - 1984.

По его мнению, матч вряд ли сможет конкурировать по уровню зрелищности и самоотдачи со встречами чемпионата мира в Катаре, отметив, что подобное сравнение можно притягивать за уши.

Напомним, что заключительная встреча групповой стадии Кубка пройдёт завтра, 27 ноября, на «Газпром Арене». Стартовый свисток назначен на 16:00 по московскому времени. Для «Зенита» и «Спартака» это будет уже третья встреча в нынешнем сезоне. Подопечные Сергея Семака выиграли матчи за Суперкубок и в рамках РПЛ, в то время как столичный клуб взял верх в первой игре Кубка.