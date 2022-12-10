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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «У «Зенита» есть авторитет среди судей»

10 Декабря 2022 • 10:06 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович выразил мнение, что судьи по-особенному относятся к санкт-петербургскому «Зениту».

«Я верю, что у них есть авторитет среди судей, а не админресурс. Рефери могут специально свистнуть в пользу «Зенита» несколько раз за игру, только у них такая привилегия в России», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, что «сине-бело-голубые» выиграли четыре последних розыгрыша РПЛ кряду. В текущем сезоне «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 42 набранных очка. Преимущество команды Сергея Семака над вторым «Спартаком» составляет шесть баллов.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Миодраг Божович
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