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Пономарёв - о драке в матче «Зенита» и «Спартака»: «Ни разу не видел такого в европейских чемпионатах» эксклюзив

28 Ноября 2022 • 00:12 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал массовую потасовку в конце матче между «Зенитом» и «Спартаком».

«Кто-то кого-то ударил и началось. Трудно определить, кто начал это все. Ну, ВАР посмотрели, красные раздали. Возможно, кто-то оскорбил соперника, что-то нелицеприятное сказал.  По ногам били специально. Ну, бывает, ничего страшного. Такой же прям драки не было, потасовка просто. Но это нужно сразу пресекать. Хотите драться - идите в бокс, а не в футбол. Я ни разу не видел такого в европейских чемпионатах за последнее время.

Как-то неуважительно у нас игроки друг к другу относятся. В Советском Союзе тоже драк не было. За рубежом была драка со сборной Аргентины у нас. А в своей стране такого не позволяли себе. Такого понятия, как Fair play, у нас не было, но никто не играл грубо. Меня вот ещё возмущает, как сейчас хватают за футболки и трусы. Это тоже нужно пресекать. Потянул за майку - красная карточка. Это не срыв атаки, а хулиганство. Учись играть грамотно. Проигрывать надо достойно», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Ноября 2022 в 00:35
Да ладно в европейских )) этот махач отодвинул чемпионат мира ))
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