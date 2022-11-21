Джикия – о дне рождения: «Приглашу ребят на ужин, не более»

Чемпион России, обладатель кубка и суперкубка страны в составе московского «Спартака» Георгий Джикия поделился планами на день своего рождения. Сегодня, 21 ноября, футболисту исполняется 29 лет.
Игрок принял поздравления от журналиста, поблагодарил его, но сразу же отметил – утром он собирается на тренировочное занятие.
По поводу алкогольной составляющей празднования спортсмен сказал «приглашу ребят на ужин, не более», - приводит слова Джикии Sport24.
Однако спартаковец не исключил возможности употребления спиртосодержащих напитков после завершения первой части сезона, которое произойдёт 27 ноября с финальным свистом в матче «Зенит» - «Спартак».
Бан пользователя