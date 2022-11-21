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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия – о дне рождения: «Приглашу ребят на ужин, не более»

21 Ноября 2022 • 08:48 Комментировать
Крылья Советов
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Спартак Москва
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23.11 18:00

Чемпион России, обладатель кубка и суперкубка страны в составе московского «Спартака» Георгий Джикия поделился планами на день своего рождения. Сегодня, 21 ноября, футболисту исполняется 29 лет.

Игрок принял поздравления от журналиста, поблагодарил его, но сразу же отметил – утром он собирается на тренировочное занятие.

По поводу алкогольной составляющей празднования спортсмен сказал «приглашу ребят на ужин, не более», - приводит слова Джикии Sport24.

Однако спартаковец не исключил возможности употребления спиртосодержащих напитков после завершения первой части сезона, которое произойдёт 27 ноября с финальным свистом в матче «Зенит» - «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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