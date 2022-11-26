Лепёхин считает, что «Зенит» не сможет разгромить «Спартак» в кубковом матче

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором петербуржцы примут на своём поле «Спартак».

Лепёхин считает, что хоть «Зенит» и фаворит предстоящей встречи, «сине-бело-голубым» не удастся добиться крупной победы над своим соперником, который всегда серьёзно готовится к играм против петербургской команды.

«Зенит» — фаворит любого матча в играх внутреннего первенства и Кубка, но матчи кубковые сложно предугадать, много неожиданных результатов. Сложно сказать, кто больше расслабился. Футболисты «сидят на чемоданах» и готовятся к отпуску», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 27 ноября. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.