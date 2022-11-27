В заключительном туре групповой стадии Фонбет Кубка России в Санкт-Петербурге играют «Зенит» и «Спартак». В случае победы в кубковом дерби двух столиц каждый футболист «красно-белых» получит 20 тысяч евро. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация о том, что футболисты «Зенита» могут заработать по итогам этой игры двойные или тройные премиальные.

Кубковый поединок между «Зенитом» и «Спартаком» уже начался. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.