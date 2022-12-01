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Кубок России

​«Зенит» и «Спартак» оштрафованы

01 Декабря 2022 • 16:25 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в первый день зимы рассмотрел инциденты на матче «Зенит» - «Спартак» в рамках Фонбет Кубка России. Помимо дисквалификаций для шести участников драки, получивших красные карточки, КДК оштрафовал клубы за нарушения регламента.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», «Зенит» был оштрафован суммарно на 230 тысяч рублей, а «Спартак» - на 150 тысяч рублей.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» только по пенальти. Набора двух очков не хватило питерцам для того, чтобы подняться с третьей позиции в своей группе Фонбет Кубка России. «Спартак» в этой группе финишировал первым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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