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Кубок России

Сёмин: «Игроки «Зенита» и «Спартака» повели себя дико, участников драки надо строго наказать»

28 Ноября 2022 • 21:16 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своем отношении к массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака» во вчерашнем поединке групповой стадии Фонбет Кубка России. По итогам потасовки с поля были удалены шесть футболистов.

«Игроки «Зенита» и «Спартака» повели себя дико. Участников драки надо строго наказать, чтобы в будущем таких инцидентов не было. Нужно ногами активнее работать, а не кулаками», - передает слова специалиста Sport24.

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин
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