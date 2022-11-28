Сёмин: «Игроки «Зенита» и «Спартака» повели себя дико, участников драки надо строго наказать»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своем отношении к массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака» во вчерашнем поединке групповой стадии Фонбет Кубка России. По итогам потасовки с поля были удалены шесть футболистов.

«Игроки «Зенита» и «Спартака» повели себя дико. Участников драки надо строго наказать, чтобы в будущем таких инцидентов не было. Нужно ногами активнее работать, а не кулаками», - передает слова специалиста Sport24.

Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева – 4:2.