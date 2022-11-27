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Кубок России

«Спартак», «Зенит» или «Крылья Советов»: Расклады перед последним туром Кубка России

27 Ноября 2022 • 00:43 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.58 X 4.70 2 5.20
Через 13 ч. 53 мин.

В группе В сразу три команды могут закончить таблицу с одинаковым количеством очков. «Спартак», «Зенит» и «Крылья Советов» претендуют на три первых места. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах.

В воскресенье завершается групповой этап Кубка России. В группе В по итогам шести туров сразу три команды могут набрать одинаковое количество очков, поэтому необходимо заглянуть в регламент, чтобы понять, кто какие места займёт.

Перед последним туром у «Спартака» 12 очков и матч с «Зенитом», у которого 9 баллов. Также 9 – у «Крыльев Советов», которые встречаются с «Факелом», досрочно лишившимся шансов подняться выше 4-го места. Таким образом, если москвичи проиграют, а самарцы победят, то у всех трёх клубов будет по 12 очков.

В этом случае на первый план выйдет разница мячей в личных встречах между всеми тремя командами. «Крылья Советов» этот мини-турнир уже завершили, так что уже имеют итоговый результат. У самарцев в матчах против «Зенита» и «Спартака» разница 5:4. У москвичей перед матчем с питерцами она составляет 5:2, у «сине-бело-голубых» – 2:6.

Несложно посчитать, что «Зениту» нужно не просто обыграть «Спартак», чтобы оказаться в топ-2 группы, а сделать это максимально крупно. Если питерцы выиграют с разницей в четыре мяча, то займут вторую строчку, если крупнее, то первую. Если победа будет с меньшим счётом, то подопечные Семака останутся третьими в группе.

При этом счёт матча в Санкт-Петербурге будет важен и «Крыльям Советов». Если питерцы выиграют с преимуществом в один мяч, то «Спартак» выиграет группу, а самарцы станут вторыми. Если подопечные Семака победят с разницей в 3 гола, то уже именно волжане станут первыми, а столичная команда откатится на вторую строчку. Если «Зенит» выиграет +2, но «Спартак» при этом забьёт, то москвичи опять же останутся первыми.

Если «Зенит» выиграет у «Спартака» 2:0, то у москвичей и волжан будут идентичные показатели в очных встречах. В этом случае всё будет решать общая разница мячей. Сейчас у подопечных Абаскаля она составляет 10:3, а у дружины Осинькина 6:4. Несложно посчитать, что в случае победы «Крыльев Советов» над «Факелом» со счётом 4:1, первые два места будут определяться жребием.

Все эти расклады работают лишь при условии, что «Крылья Советов» победят «Факел». Если же самарцы этого сделать не смогут, то лишь «Зенит» в случае победы догонит «Спартак». В этом случае разница мячей пока в пользу «красно-белых» – 3:0. Если питерцы выиграют с более крупным счётом, то обгонят москвичей, если с меньшим, то окажутся ниже. Если же «Зенит» выиграет тоже в три мяча, то также окажется позади, так как по общей разнице окажется ниже.

  
 Победа «Крыльев Советов»
Победа «Зенита» с разницей в 1 мяч

1. «Спартак»

2. «Крылья Советов»

3. «Зенит»

Победа «Зенита» со счётом 2:0

1-2 «Спартак» и «Крылья Советов» в зависимости от общей разницы мячей

определяют места, при идентичных показателях - жеребьёвка

3. «Зенит»

Победа «Зенита» с разницей в 2 мяча, но не всухую

1. «Спартак»

2. «Крылья Советов»

3. «Зенит»

Победа «Зенита» с разницей в 3 мяча

1. «Крылья Советов»

2. «Спартак»

3. «Зенит»

Победа «Зенита» с разницей в 4 мяча

1. «Крылья Советов»

2. «Зенит»

3. «Спартак»

Победа «Зенита» с разницей в 5 и более мячей

1. «Зенит»

2. «Крылья Советов»

3. «Спартак»

 

Что касается «Спартака», то легко посчитать, что москвичам просто надо не проиграть в Санкт-Петербурге, чтобы не считать разницу и спокойно занять первое место.

Напомним, что команда, занявшая третье место, продолжит борьбу за кубок страны, но уже в нижней части плей-офф, где не будет права на ошибку.

Роман Андреев

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