Игонин — о матче «Зенит» - «Спартак»: Это будет эмоциональная игра

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался в преддверии матча между «сине-бело-голубым» и «Спартаком».

«Ажиотаж к этому матчу точно есть. Это одно из самых ярких спортивных событий, несмотря на чемпионат мира. Интересно, как будет развиваться матч», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, мысли футболистов о предстоящем отпуске не должны сильно повлиять на игру, это должен быть эмоциональный матч.

«Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России, встреча пройдет 27 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по мск.