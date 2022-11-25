Бушманов: «Зенит» играет дома со «Спартаком», в этом их преимущество»

Бывший игрок «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Это принципиальное противостояние для обеих команд. Надеюсь, что у «Зенита» не получится обыграть «Спартак». Петербуржцы играют дома. В этом их преимущество», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартаку» будет непросто, но после поражения от «Крыльев Советов» (1:2) команда захочет уйти в отпуск с положительным настроением, это будет очень интересная встреча, добавил специалист.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 27 ноября в рамках шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 16:00 по мск.