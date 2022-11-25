Каррера: «Спартаку» важно победить «Зенит» в Санкт-Петербурге

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Спартаку» важно показать свои мускулы на домашнем стадионе «Зенита». В последних матчах они неудачно там выступали. Очень важно победить с точки зрения психологии», — приводит слова Карреры Sport24.

Матч шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» - «Спартак» состоится 27 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

«Спартак» возглавляет квартет B, набрав 12 очков. «Сине-бело-голубые» расположились на третьем месте, имея 9 баллов.